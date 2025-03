Secoloditalia.it - Musk: “I due astronauti intrappolati nello spazio? Colpa di Biden”. Torneranno grazie a SpaceX

Leggi su Secoloditalia.it

Gliamericani Butch Willmore e Suni Williams sono bloccati all’interno dell’Iss (Stazione spaziale internazionale) da più di otto mesi, a causa dei malfunzionamenti della navicella spaziale Boeing Starliner con cui erano arrivati in orbita. Elonha rivelato che l’azienda di Space X avrebbe potuto riportarli sulla terra mesi fa, ma l’amministrazione democratica dell’ex presidente Joegli avrebbe negato il permesso. “Ciò che dice è assolutamente fattuale”, ha ribattuto Wilmore a proposito della dichiarazione del tycoon. L’astronauta ha inoltre aggiunto di aver creduto alla versione di, pur non avendo “alcuna informazione” sul piano che il patron di Tesla e Space X avrebbe consegnato alla precedente delegazione della Casa Bianca.e Trump difendono gliamericani: “Abbandonati per ragioni politiche”Il presidente americano Donald Trump e il capo del dipartimento del Doge Elonhanno accusato l’amministrazionedi aver “abbandonato” i dueper “ragioni politiche”.