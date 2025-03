Musica Spring Attitude Festival | Apparat e Bicep tra i primi nomi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 mar. (askanews) – Annunciati idiche si terrà a Roma il 12 e 13 settembre 2025: la XIV edizione avrà anche una nuova location, La Nuvola dell’Eur disegnata da Massimiliano Fuksas, per un’esperienza sonora e visiva senza precedenti. Dall’elettronica più raffinata alle nuove tendenze dell’indie-rock, passando per l’alt-pop e la sperimentazione più audace,2025 si propone come un crocevia artistico in cui generi e linguaggi si fondono in un’unica narrazione sonora. Due giorni di live e dj-set, dal pomeriggio fino a notte inoltrata, in unche ha ridefinito il panorama culturale di Roma, portandola tra le capitali europee dellacontemporanea. Un luogo in cui il suono diventa esperienza e ogni artista contribuisce a una narrazionele fluida e senza barriere.