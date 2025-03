Musica | Nek in concerto al Coral Sound di Torre del Greco il 15 luglio

Leggi su Ildenaro.it

NEK annuncia unanche Campania: si esibirà adelil 15al. “NEK HITS – LIVE 2025”, la nuova serie di concerti tutti da cantare di NEK Filippo Neviani, attraverserà l’Italia, per un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato laitaliana. I biglietti per la data didelsono disponibili in prevendita a partire dalle 18 di oggi su TicketOne, Go2 e nei punti vendita abituali.Durante il tour, NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre.