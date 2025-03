Musica | Luidji il viaggio interiore di Saison 00 arriva in Italia con un’unica data

Leggi su Ildenaro.it

Cresciuto nei sobborghi della Città della Luce, il musicista ha pubblicato una trilogia di mixtape tra la fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010, prima di fondare la propria etichetta discografica indipendente, Foufoune Palace Records, nel 2015. Quattro anni dopo,ha pubblicato il suo album di debutto, “Tristesse Business:1”, nel 2019. Dopo un altro intervallo di quattro anni, il rapper ha svelato il suo secondo LP, “00” del 2023, che funge da prequel al suo predecessore, immergendosi nelle origini e nell’identità di. Dopo un tour in Francia e in Canada, nel 2025 sarà live anche inper unaunica giovedì 10 aprile in Santeria Toscana 31 a Milano.Nato nel 1992 a Villiers-le-Bel,ha iniziato la sua carriera intorno al 2009 con il nome di Joker, pubblicando vari progetti tra il 2012 e il 2015, prima del suo primo album in studio, Tristesse Business:1, nel 2019.