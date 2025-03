Musica | Emma musica rotta e biglietti a prezzo politico per il tour nei club

Leggi su Ildenaro.it

Dopo un’estate segnata da debutti dirompenti sui palchi più prestigiosi d’Italia, dal MI AMI al Poplar, passando per Ypsigrock e Spring Attitude Preview,è pronto a portare per la prima volta la suasui palchi dei principaliitaliani e al The Italian Way – Pilar di Bruxelles.“non trovo le parole per descrivere quanto sia importante per me questo momento. è da tutta la vita che sogno di fare il mio, tutto mio. da quando ero alle superiori e mi nascondevo in bagno con le cuffiette ad ogni cambio dell’ora, da quando prendevo la rincorsa in corridoio ed entravo correndo nella mia stanza e immaginavo di star salendo su un palco saltando, a dirla tutta, se ci penso, la maggior parte dei giorni della mia vita li ho passati saltando e ballando da solo in una stanza immaginando che fosse un palco.