Muore in ospedale, undici indagati

La Spezia, 5 marzo 2025 – Sonole persone indagate nell’ambito dell’inchiesta per la morte di un settantenne spezzino avvenuta all’San Bartolomeo di Sarzana il 16 febbraio scorso. Il sostituto procuratore Alessandra Conforti, nel disporre l’autopsia, ipotizzando il reato di omicidio colposo per morte o lesioni personali in ambito sanitario, ha iscritto nel registro deglii medici e gli infermieri che, secondo i primi accertamenti preliminari svolti dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia, a vario titolo si sarebbero occupati del paziente poi deceduto. Un atto dovuto, così da permettere ai sanitari la possibilità di partecipare, attraverso i propri consulenti, all’esame autoptico che si è svolto nel primo pomeriggio di ieri all’obitorio dell’Sant’Andrea, eseguito dall’anatomopatologa Susanna Gamba.