Lanazione.it - Multiutility, ok al finanziamento

Liquidi freschi per Aliache ha portato a termine con successo la maxi operazione diper un importo complessivo di 965 milioni di euro. Arriva così a conclusione la decisione dei mesi scorsi: poco meno di un miliardo a disposizione per il gruppo industriale nato per aggregare i tre rami dei servizi di energia, rifiuti e acqua allargando quanto più il bacino dei Comuni soci. Procede così la fase di rinnovamento delle fondamenta della holding, in ossequio agli indirizzi politici dettati dall’assemblea dei soci al management. Un’operazione che fa seguito alla decisione di congelare l’opzione dell’approdo in Borsa della holding, puntando altradizionale. In campo un pool di istituti di credito per un "bancario multilinea a medio-lungo termine di 765 milioni di euro - batte l’agenzia Radiocor -, e un prestito obbligazionario di 200 milioni di euro.