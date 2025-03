Ilrestodelcarlino.it - Multe per le visite non disdette in Romagna: due su tre non vengono riscosse

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 5 marzo 2025 – Non risolveranno i problemi di bilancio della sanità regionale, pesante quanto preziosa, ma nei frangenti - come quello attuale - in cui si batte cassa attraverso l’aumento delle tasse, i crediti della Regione nei confronti di chi non ha pagato la multa comminata pered esami non disdetti nei termini previsti fanno storcere il naso. De Pascale: “Stipendi più alti ai medici” / Allarme medici di famiglia Si tratta di 7 milioni di euro accumulati in tre anni (2021-2023) per i quali la Corte dei Conti stigmatizza la Regione Emilia-: “Endemica lentezza nella riscossione”. E l’Ausl unica diin quest’obbligo appare la meno virtuosa avendo riportato in cassa il 37,45 per cento nel triennio. Restano da riscuotere infatti 1.747.525 euro, ossia il 62,55 per cento.