Inter-news.it - Moviola Feyenoord-Inter: rigore netto al replay! Ueda fa scena

Leggi su Inter-news.it

ha avuto Eskas come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione norvegese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Non sembrava una partita così difficile, invece alla fine qualche episodio c’è stato. Come al 22?, quando Marcus Thuram entra in area e va a contrasto con due avversari ma non c’è nulla. Così come non c’è niente per la caduta di Jeyland Mitchell sempre a duello con Thuram. Due minuti più tardi (28?) sempre Thuram va via a Thomas Beelen ma l’azione sfuma, segnalato un fuorigioco mentre il difensore delera caduto. Regolare il gol del vantaggio dell’: è buona la posizione di Denzel Dumfries lanciato sulla destra, così come di Thuram che segna in acrobazia.