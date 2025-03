Ilrestodelcarlino.it - Motociclista aggredito da un ciclista: “Mi ha lanciato contro la bici”

Bologna, 5 marzo 2025 – Il ragazzo trascinato per strada, le urla, gli spintoni. Tutto immortalato in video. “Una scena di violenza assurda e immotivata. Una rabbia così non l’avevo mai subita prima”. Francesco (il nome è di fantasia) ha 35 anni. Martedì pomeriggio era in scooter in via Mezzofanti, quando, a seguito di una lite con un, è statoda quest’ultimo, che dopo avergli scaraventato addosso lacletta, lo ha trascinato per diversi metri. “Mi trovavo all’angolo con viale Oriani – racconta Francesco – e dovevo svoltare per entrare in un ingresso privato. Per farlo, bisogna oltrepassare la ciclabile. Così, mi sono fermato, per dare la precedenza a unacletta che stava arrivando. Il ragazzo in sella, però, ha ritenuto che mi fossi ‘avvicinato troppo’, che non gli avessi lasciato abbastanza spazio.