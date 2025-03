Sport.quotidiano.net - Motociclismo. Sbergami: "Un sogno: sono direttore di gara per le prove internazionali»

Era già unditerzo livello, ovvero il massimo per le gare nazionali di. Adesso, dopo l’esame sostenuto a Roma, è diventato anche FIM Steward e Clerk of the course:diper gli incontri. Ed è l’unico nelle Marche nel settore "velocità". Riccardo, geometra 34enne di Tolentino e papà dei bambini Leone e Luna, ha raggiunto un nuovo traguardo in quella che è la sua passione più grande. Da tempo lavora come ufficiale dia Misano per tutti gli eventi e comediaggiunto nel campionato italiano junior (lo step prima dei campionati del mondo per bambini). In pratica durante la settimana è sul territorio per i cantieri della ricostruzione post-sisma, mentre nei weekend si dedica alle due ruote. "Ho la passione per le moto da sempre, fin da bambino – racconta–, non mi è stata trasmessa da qualcuno in casa.