Triesteprima.it - Motivi di ordine pubblico, Triestina-Pergolettese anticipata alle 15

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE -si giocherà al Rocco domenica 9 marzo15 invece che17:30. La disposizione, diramata dalla Lega Pro, è arrivata in virtù del provvedimento emanato dal Prefetto di Trieste Pietro Signoriello in relazione a "die sicurezza pubblica". "US.