Ilgiorno.it - Moschea a Magenta, Fratelli d’Italia all’attacco del Consiglio di Stato: “Comune scavalcato”

, 5 marzo 2023 –si schiera al fianco del sindaco Luca Del Gobbo e dell’Amministrazione comunale dopo la sentenza deldiche ha ribaltato il precedente pronunciamento del Tar della Lombardia, riconoscendo il diritto dell’associazione Abu Bakar di ottenere un’area per la costruzione di una. Il verdetto ha sollevato ampie polemiche, soprattutto per le implicazioni che – a detta di chi lo critica – porta con sé sui piani della sicurezza e del quadro legislativo. In una nota congiunta tre esponenti di; l’onorevole Umberto Maerna, il capogruppo in Regione Lombardia Christian Garavaglia e il capogruppo incomunale Marco Maltagliati esprimono la loro contrarietà alla sentenza, sottolineando come essa lasci "irrisolti due nodi fondamentali”.