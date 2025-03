Ilgiorno.it - Morto nel pestaggio. Due indagati a giudizio

Leggi su Ilgiorno.it

Chiesto ilimmediato per i duedell’omicidio preterintenzionale di Mikola Ivasiuk, 38 anni, cittadino ucraino (originario di Leopoli, in Ucraina aveva una figlia di 16 anni), in Italia da nove anni,dopo essere stato colpito con un pugno in faccia e con bicchiere di vetro rotto sulla nuca. Il 38enne aveva barcollato qualche istante prima di cadere rovinosamente a terra, all’esterno del Rosy bar, a Casazza, un locale gestito da cinesi lungo la Statale 42, in passato chiuso dai carabinieri per motivi di ordine pubblico. I fatti la sera del 19 agosto. Glisono A.M.M., marocchino, 33 anni, in Italia senza fissa dimora, attualmente in carcere a Bergamo (assistito dall’avvocato Bonomo); e M.R., 40 anni, origini calabresi, pure in carcere in via Gleno, difeso dagli avvocati Furnaro e Scalvi.