Quotidiano.net - Morto in montagna Robert Fliri, l'inventore della scarpa-guanto Five Fingers: è precipitato per oltre 3mila metri

Bolzano, 5 marzo 2025 – Laera la sua passione più grande. Eppure inha trovato la morte. Il designer altoatesino,delle ‘’, lacon cinque dita, ha perso la vita oggi durante un’escursione di sci alpinismo. L’incidente è accaduto sulla Punta Oberettes in Val di Mazia, una lateraleVal Venosta:stava rientrando con due amici dopo aver raggiunto la vetta, quando è caduto nel vuoto precipitando per 3.400. A lanciare l’allarme sono stati proprio i due compagni che a un certo punto non l’hanno visto più. Il soccorso alpino di Malles Venosta con Guardia di Finanza e elisoccorso Pelikano hanno rintracciatoma per lui non c’era più niente da fare., 48 anni, era stato studente di design: fu proprio all’Accademia di Bolzano che maturà l’idea di una, da utilizzare per le attività out door, dalla vela al Kayak, dalla canoa elle escursioni in: nel 2005 il marchio Vibram comincia a produrre le ‘’ che in pochi conquistano il mercato degli Stati Uniti.