Ilfattoquotidiano.it - Morto Bruno Pizzul, voce storica delle telecronache della Nazionale. Ha rivoluzionato il racconto in diretta del calcio

Il suo linguaggio e il suo ritmo hannoil modo di raccontare inle partite di. E la suasarà per sempre legata al ricordo dei Mondiali“estate italiana” del 1990 entrata nel mito e di quelli sfortunati – per gli azzurri – negli Usa nel 1994. E’stanotte all’ospedale di Goriziadel giornalismo sportivo italiano. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. A renderlo noto il sito di Rainews., nato a Udine l’8 marzo del 1938, fu assunto in Rai nel 1969 e l’anno seguente commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia). Dalla Coppa del Mondo del 1986 è diventato lapartiteed è stato il telecronistagare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1).