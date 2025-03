Terzotemponapoli.com - Morto Bruno Pizzul, se ne va la colonna sonora del calcio più bello

scompare alla soglia degli 87 anni, che avrebbe compiuto l’8 Marzo. Se ne va praticamente lasotto forma di voce di un trentennio di storia diitaliano ed internazionale. Tanti ricorderanno le sue telecronache di Mondiali ed Europei giocati dalla Nazionale Italiana di, le telecronache di grandi eventi calcistici nazionali o delle partite più importanti delle coppe europee. Un giornalista di grande garbo, molto simpatico e mai sopra le righe. Nella giornata odierna il mondo del, in vari modi, ha reso omaggio al giornalista, ma soprattutto all’uomo, il messaggio della SSc NapoliCosì la SSC Napoli tramite i canali social: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di, indimenticabile voce dello sport italiano”, il messaggio di CapelloFabio Capello, per due anni spalla tecnica dinelle telecronache: “Mi dispiace davvero molto.