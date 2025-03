Movieplayer.it - Morto Bruno Pizzul: lo storico telecronista sportivo aveva 86 anni

Alle prime ore del 5 marzo è, celebreche, con la sua voce inconfondibile, ci ha raccontato cinque Mondiali e quattro Europei della Nazionale di calcio. Fra tre giorni avrebbe compiuto 87, che èoggi, mercoledì 5 marzo 2025, all'ospedale di Gorizia. Voce storica del giornalismo italiano nel vero senso della parola, perchè milioni di italiani hanno imparato a riconoscerlo, con il suo inconfondibile timbro, proprio grazie alle telecronache sportive. Fin dai Mondiali del 1986, infatti, è stato ildella Nazionale di calcio, ruolo che ha ricoperto fino al 2002. Il legame con il mondo del calcio, però, era iniziato ben prima, quando da giovanissimo, per passione,deciso di intraprendere la carriera del calciatore, interrotta presto per via di un .