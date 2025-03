Laprimapagina.it - Morto Bruno Pizzul, la voce iconica del giornalismo sportivo friulano che ha raccontato l’Italia del calcio

, una delle voci più riconoscibili e amate delitaliano, èall’età di 86 anni presso l’ospedale di Gorizia. Nato a Cormons (Udine) l’8 marzo 1938,è stato una figura fondamentale nella storia delle telecronache sportive, unche ha saputo rappresentarecon passione e competenza.Per oltre tre decenni, è stato lache ha accompagnato gli italiani nelle più emozionanti notti calcistiche, commentando le partite della Nazionale, in particolare dei mondiali e degli europei, dal 1986 al 2002. La sua ultima telecronaca per la Rai è stata Italia-Slovenia del 21 agosto 2002.è ricordato per la sua frasedurante il Mondiale del 1990, quando esclamò “e segna, segna Roberto. Roberto Baggiooooo al 42? del secondo tempo”, un momento che è entrato nella memoria collettiva degli appassionati di