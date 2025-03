Lanazione.it - Morte di Emanuele Scieri, assolto Antico. “Non era in caserma la notte dell’omicidio”

Pisa, 5 marzo 2025 – Non c'è la prova certa che abbiano agito in tre per provocare ladi, il 26enne siracusano, paracadutista di leva, morto il 13 agosto 1999 nellaGamerra di Pisa dove il cadavere fu poi trovato tre giorni dopo. Si può arrivare a una condanna solo quando è possibile "escludere ragionevolmente la possibilità di ipotesi ricostruttive alternative". Così la Corte di Cassazione ha motivato la conferma dell'assoluzione di Andrea, uno dei tre ex commilitoni difiniti a processo per la sua, unico a scegliere il rito abbreviato. Secondo gli ermellini per quanto riguarda, "l'ipotesi ricostruttiva alternativa non riguarda la dinamica dell'omicidio", quanto piuttosto se l'imputato fosse presente oppure no inlain cui il 26enne morì.