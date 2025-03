Firenzetoday.it - Morte di Davide Astori, la Cassazione conferma la condanna per l'ex medico sportivo

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa Corte dihato ieri laa un anno di reclusione, con sospensione condizionale, per Giorgio Galanti, l'ex direttore di medicina sportiva di Careggi ed ex consulente della Fiorentina, imputato per omicidio.