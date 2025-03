Juventusnews24.com - Morte Bruno Pizzul: il mondo del calcio piange la scomparsa a 86 anni dello storico telecronista

di Redazione JuventusNews24: ildellaa 86voce per tantissimidella Nazionale italianaÈ morto oggi all’età di 86. Losportivo era ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Gorizia, in Friuli.Ricordato soprattuto per il suo lavoro nella Rai, con la quale divenne la voce ufficiale per milioni di italiani del Mondiale casalingo del 1990, nella sua carriera ha commentato anche la Juve. Un ruolo ricoperto fino all’agosto del 2002, con l’ultima partita della Nazionale commentata.Leggi su Juventusnews24.com