Morte Bruno Pizzul, il cordoglio della Juventus: «La voce delle nostre notti magiche». Il messaggio

Nella giornata di oggi il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Pizzul: lo storico telecronista sportivo, morto all'età di 86 anni, era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Gorizia. «Si è spenta la voce delle nostre notti magiche. Riposa in pace, Bruno Pizzul» ha scritto la Juventus sul proprio profilo X per ricordare e omaggiare la sua persona.