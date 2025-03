Lanazione.it - Morta a 22 anni, la verità dell’autopsia: “Giada non poteva essere salvata”

Leggi su Lanazione.it

Città della Pieve (Perugia), 5 marzo 2025 – “non. Quello che le è accaduto non era prevedibile e i medici che l’hanno incontrata nelle ultime ore del suo calvario non avrebbero potuto fare di più. Ora dobbiamo trovare la forza di salutare il nostro angelo, deve solo riposare in pace”. Ieri Barbara Strippoli ha parlato con i medici incaricati dall’ospedale di Perugia di stabilire con certezza le cause del decesso diCoppola, la figlia di 22da compiere a breve,giovedì in seguito ad un malore improvviso. “Ci hanno spiegato – racconta la donna - che si è trattato di una embolia polmonare massiva, legata ad una condizione genetica del sangue. Probabilmente una trombofilìa ereditaria che comporta una maggiore tendenza del sangue a formare coaguli.