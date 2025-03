Ilrestodelcarlino.it - Morganti lascia, il sestiere spera nel passo indietro

Un fulmine a ciel sereno scuote la Quintana. Si è dimesso, infatti, il console della Piazzarola Gigi. Lo ha fatto durante l’ultima riunione del comitato,ndo di stucco anche il direttivo biancorosso. Alcuni problemi personali e l’età che avanza hanno spinto l’ex coreografo are il proprio incarico. Una notizia, questa, che hato parecchio rammarico in tutti i sestieranti della Piazzarola e, in particolare, nel capoLuca Fattori. "Da quintanaro e amico non posso che dimostrare ancora una volta l’immensa stima ed il grande affetto nei confronti del nostro Console Gigi– commenta Fattori –. Per me e per molti è un mito quintanaro ed un punto di riferimento dal punto di vista umano. Come comitato non possiamo e non vogliamo dare nulla di ufficiale, però, in quanto nei prossimi giorni ci riuniremo per discuterne anche insieme a Gigi".