Morbide destrutturate da abbracciare le it bag di stagione colpiscono per la linea ultra smooth dall’allure lussuosa

In cerca di accessori super cool e pratici allo stesso tempo per la nuovain arrivo? Conviene puntare sulle borseo, come sono già state ribattezzate, “slouchy”. Una parola inglese che letteralmente significa “sciatto” ma che in questo caso fa riferimento solo a unamorbida e destrutturata. Non importa infatti quale modello si sceglie. A fare la differenza è il materiale scelto, una pellesoft cedevole e, di conseguenza, unadestrutturata, fatta apposta per essere piegata e abbracciata.L’allure che ne deriva è allo stesso tempoe informale, tanto che riesce a renderle le everyday bag definitive della primavera, specialmente scelte in colori chiari e delicati.