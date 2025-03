Romadailynews.it - Monterotondo: rissa tra giovani, 9 denunciati

Gli imputati coinvolti nelladel 6 dicembre 2024 asono stati identificati edai carabinieri. Dopo un tafferuglio nei pressi di un ristorante, che ha portato all’accoltellamento di un 18enne, sono stati emessi 8 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane nei confronti dei responsabili.Tra di essi vi sono sia maggiorenni che minorenni, con le autorità competenti informate sulla situazione. Un maggiorenne ha ricevuto un foglio di via obbligatorio dal Comune di appartenenza.Nelle scorse settimane è stato approvato un provvedimento che impone restrizioni a otto ragazzi, di cui quattro minorenni, per un periodo da 1 a 2 anni. E’ stato loro vietato l’accesso ai locali pubblici o simili nelle aree coinvolte in una, durante determinati orari che vanno dalle 18 alle 24 per alcuni e dalle 18 alle 4 per altri.