Lanazione.it - Montemurlo, verso l’eliminazione delle acque parassite dal sistema di drenaggio a Bagnolo e Oste

Leggi su Lanazione.it

(Prato), 5 marzo 2025 - Si è svolto lunedì scorso in municipio il ricevimento mensile dei cittadini di, promosso dal Comune con Publiacqua, per ascoltare e cercare soluzioni riguardo ai problemi connessi alla gestionesuperficiali, dalle caditoie, alle fognature ai problemi dimeteoriche, pdai cittadini. Un'occasione importante anche per il sindaco Simone Calamai per fare il punto con la società Publiacqua su quello che è l'avanzamento dello studio sul reticolo idraulico, che sta svolgendo la società a, un vero e proprio “studio pilota a livello regionale” che sta procedendo speditamente e dovrà dare rispprecise sulla modalità di gestionesuperficiali. «Come Comune abbiamo chiesto alla società di procedere per step che consentiranno a breve la definizione di un certo numero di schede di interventi per andare ad affrontare concretamente le problematiche evidenziate - spiega il sindaco Calamai - La scelta che l'amministrazione comunale ha fatto, e che Publiacqua ha subito condiviso, è stata quella che lo studio porti ad una serie di soluzioni di breve periodo ed a interventi di medio periodo di portata più rilevante.