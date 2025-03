Lanazione.it - Montemurlo e Valbisenzio. Arrivano due belle vittorie

Ancora una doppia affermazione per le compagini pratesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Siache Vaiano escono vittoriose dal turno casalingo: la truppa di coach Matteo Piperno ha ragione di Monsummano e resta in scia della capolista Calcinaia nel girone A, mentre quella allenata da Paolo Bertini stende Valdelsa e consolida la terza posizione nel raggruppamento B. Cominciamo dai Lions, che iniziano il match con gli Shoemakers con le marce alte e al 10’ il tabellone luminoso recita 24-17. La gara va avanti a folate:ritrova la doppia cifra di vantaggio, ma i valdinievolini sfruttano i rimbalzi offensivi per riavvicinarsi. Ci pensa Andrea Vettori a mandare in archivio il quarto con la tripla del +7 (44-37). L’intervallo ricarica gli Shoemakers, che ritornano subito a -1, e la frazione continua punto a punto, prima che Guerriero e Mucci ristabiliscano un piccolo margine proprio nei minuti finali (58-52 al 30’).