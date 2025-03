Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom rivela le Missioni Evento di Marzo, ecco equipaggiamento e dettagli

ha annunciato il primo ciclo diper, attive dal 5al 2 aprile. Per tre settimane, i giocatori potranno affrontare sfide uniche e ottenere equipaggiamenti rari. Ogni missione sarà disponibile per un periodo limitato, quindi segna le date!il calendario delleriportato dasul sito ufficiale del gioco:Dal 5 al 19:Kut-Ku Impazzito (GC 9+): Caccia lo Yian Kut-Ku per ottenere il Copricapo Mimofita ? (Foresta Cremisi).Cena Insidiosa (GC 9+): Caccia la Quematrice per il Formaggio di Kunafa (Piane Ventose).Dal 12 al 19:Occhio alla lingua (GC 21+): Caccia il Chatacabra Temprato per Sfere-Armatura III e IV (Piane Ventose).Dal 19 al 26:Ballo nella pioggia (GC 21+): Caccia il Lala Barina Temprato per le Perle Lucenti Attacco (Foresta Cremisi).