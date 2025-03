Ilrestodelcarlino.it - Monetine come esca per i furti ‘Allontanati’ i ladri del parcheggio. Scatta il foglio di via per tre anni

In tribunale se l’erano cavata con le scuse e un risarcimento alla vittima. Ma la stangata non ci ha messo molto ad arrivare. A poche ore dall’arresto di due uomini che avevano derubato una cliente neldel Famila di via Bologna, il questore Salvatore Calabrese ha emesso per entrambi undi via da Ferrara. Ora i due soggetti, entrambi italiani e residenti fuori provincia, non potranno tornare in città per i prossimi tre. Se si faranno sorprendere tra le mura estensi nonostante il provvedimento, saranno guai. I due, lo ricordiamo, furono colti in flagrante dai poliziotti della Mobile subito dopo aver rubato la borsetta a una donna neldel supermercato. Per mettere a segno il colpo avevano usato una tecnica tanto semplice quanto efficace. Scelta la vittima, le si erano avvicinati con circospezione.