Lettera43.it - Mondiali 2026, la Fifa lavora con i Coldplay per lo show in finale in stile Super Bowl

saranno coinvolti dallaper realizzare il primoall’intervallo di unaaidi calcio. Gianni Infantino ci sta pensando sul serio per la Coppa del Mondo, che si terrà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Uno spettacolo in stile Super Bowl che laha già annunciato a fine settembre del 2024. Ora Infantino ha rivelato che Chris Martin, leader della band, e il manager Phil Harvey, aiuteranno anche a creare la lista degli artisti che si esibiranno.Infantino: «Losi farà»Infantino su Instagram ha scritto: «Posso confermare il primo spettacolo durante l’intervallo nelladella Coppa del Mondoa New York/New Jersey, in collaborazione con Global Citizen. Questo sarà un momento storico per la Coppa del Mondoe uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo».