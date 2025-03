Ilnapolista.it - Mondiale per club, la Fifa distribuirà premi da 1 miliardo di dollari per le squadre partecipanti

In occasione del primopera 32(13 giugno-14 luglio), lada 1di(circa 927 milioni di euro) alle società che ne prenderanno parte. Ricordiamo che saranno Inter e Juventus iitaliani presenti nella competizione.Lada 1diper le società delperEntro questa sera è atteso l’annuncio ufficiale da parte dell’organo presieduto da Gianni Infantino.Bisognerà però attendere ancora per quanto riguarda le modalità di distribuzione deitra i. Verrà successivamente aggiunta ainonuna dotazione basata su ulteriori, secondo un meccanismo di solidarietà.Laha previsto circa 2 miliardi didi ricavi, divisi tra 1pagato da Dazn per trasmettere il torneo e i ricavi commerciali.