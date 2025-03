Internews24.com - Mondiale per Club Inter, la FIFA annuncerà il montepremi! 100 milioni al vincitore? I dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper, lail! 100al? Isulla competizione prevista in estateCome riportato da Daniele Mari, ladovrebbe a breve annunciare ilrelativo alper, competizione in programma a giugno, che vedrà partecipare anche l‘. Ecco tutti i:BBC e SkySports UK – Ladovrebbe annunciare oggi ildelper: circa 1 miliardo di dollari. Ilpotrebbe portarsi a casa 100di dollari per un torneo di appena un mese. IUEFA otterranno la percentuale più alta pic.twitter.com/W1ywq90XPQ— Daniele Mari (@marifc) March 5, 2025PER– «Ladovrebbe annunciare oggi ildelper: circa 1 miliardo di dollari.