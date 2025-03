Momenti di trascurabile infelicità alla ChorusLife Arena in scena Francesco Piccolo e Pif

Bergamonews.it - “Momenti di trascurabile (in)felicità”, alla ChorusLife Arena in scena Francesco Piccolo e Pif

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Sabato 15 marzo alle 21, a Bergamo, andrà indi(in)felicità”, di e cone la partecipazione speciale di PieDiliberto, in arte Pif.Il testo è tratto dai tre libri didifelicità (2010),di(2015) etrascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi.Lo spettacolo è un’occasione per far parlare i libri attraverso l’inconfondibile voce di chi li ha scritti, un modo per trovare un contatto diretto e vivo con i lettori. Un’ora e mezzo di irresistibili racconti in bilico fra il reale e il surreale, di riflessioni sui nostri tempi e su tutti quei trascurabilidell’esistenza umana che accomunano tutti noi e a cui possiamo ripensare con un sorriso, seppur a volte amaro.