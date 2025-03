Liberoquotidiano.it - "Molti si vergognano". Barbara Palombelli, le parole che scuotono il funerale di Eleonora Giorgi

Qualche settimana faaveva sconvolto il pubblico di Forum, annunciando a fine puntata l'agonia di: "Ci sta per salutare". Accanto a lei c'era Paolo Ciavarro, il figlio dell'attrice che sarebbe effettivamente morta di lì a poco, lo scorso lunedì a 71 anni dopo 15 mesi di battaglia impossibile contro un tumore al pancreas. Oggi Paolombelli e Ciavarro, insieme all'altro figlio Andrea Rizzoli, a Massimo Ciavarro e amici e colleghi come Carlo Verdone, Sergio Castellitto, Rita Rusic, Christian De Sica, erano tutti lì per lei,, alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. "Lei è stata molto brava a parlare del cancro - l'ha ricordata nuovamente la conduttrice e giornalista -, di cui tante persone si". "Ci ha lasciato un grande esempio di dignità e amore - ledi Verdone -.