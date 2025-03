Ilnapolista.it - Moggi: “La Juventus sarebbe in corsa per lo scudetto senza gli errori di Thiago Motta”

Perse lanon è inper lo, è la causa è certamente di. Un pensiero diverso rispetto alla narrazione comune. Anzi, per, l’allenatore ha la colpa di non aver insidiato prima il primato in classifica.lo scrive su Libero e non usa mezzi termini.Leggi anche:è rinsavito, ha schierato il suo uomo migliore (Thuram) e ha frenato la contestazione (Libero)A causa deglidi, ladeve lottare per il quarto postoScrivesu Libero“Il lento incedere del trio di testa rende difficile stabilire chi ha più possibilità di tagliare il traguardo per primo, mentre dietro nessuno ha mai dato l’impressione di poterle insidiare. Ciò ci porta a pensare ad un campionato anomalo se non modesto, dove il bel gioco spesso latita e le polemiche/lamentele sono invece all’ordine del giorno.