Juventusnews24.com - Moggi critico: «La Juve avrebbe davvero potuto riaprire il campionato se Thiago Motta avesse fatto questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sulla: la sua analisi sulle colonne di Libero dopo l’ultima vittoria incontro il Verona lunedì sera allo StadiumIntervenuto sulle colonne di Libero Lucianoha parlato così dellantus, reduce dalla vittoria interna contro il Verona. Le sue parole.– «Lantus ha vinto 2-0 in casa con il Verona, portandosi a -6 dalla vetta. Qualche buontempone ha scritto che ha riaperto il, magari a mo’ di presa in giro. L’anchesesaputo utilizzare meglio i giocatori a disposizione che la pensano in modo diverso da lui. Vedi dichiarazioni di Locatelli dopo l’eliminazione in Champions. Senza tenere conto che errare è umano, perseverare è diabolico. Tant’è che la sua squadra, a -6,modesto, ma adesso, a causa dei suoi errori, deve lottare strenuamente per conquistare il quarto posto.