Ilrestodelcarlino.it - Modigliana, Alpi e Canè ’vincastri d’argento’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’antica Accademia degli Incamminati ditornerà a riunirsi per la tradizionale Tornata di primavera domenica 16 marzo con inizio alle ore 9,30, al teatro dei Sozofili, in piazzale Enrico Berlinguer. Il tema è di strettissima attualità: ‘Nuovi orizzonti internazionale e fattori economici’, con le relazioni di due esperti già ex presidenti dell’Accademia, e consentirà di comprendere meglio gli straordinari sconvolgimenti geopolitici in atto da tempo e quelli economici più recenti, con l’introduzione dei dazi ed altri provvedimenti conseguenti ai mutati rapporti d’oltre Atlantico anche verso l’Unione Europea, dopo l’insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca. L’importante istituzione accademica fu istituita nel 1660 dal letterato Bartolomeo Campi, quando il paese era sotto il Granducato di Toscana, proprio per "promuovere e diffondere le conoscenze umanistiche e scientifiche nel quadro dell’unità e universalità della cultura e svolgere attività di ricerca, di studio e pubblicistica, organizzando convegni, dibattiti e tavole rotonde, seminari e corsi di studio".