Modena parte la veglia anti-aborto davanti al Policlinico Contro protesta delle attiviste Pro-choice L’assessore | No alle pressioni

. Inizia questa mattina il presidioabortista della campagna “40 days for life”, nei pressi dell’ospedale ma in un luogo di accesso diverso da quello in cui si è svolto negli anni precedenti. Sulla via di entrata principale al, infatti, si svolge il-presidio organizzato ddella rete Pro-, volto a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle garanzie necessarie a tutelare la libertà di sceltadonne sul proprio corpo, inclusa l’interruzione volontaria di gravidanza. Se questa volta le femministe hanno giocato d’cipo nella comunicazione del presidio alla questura, resta tuttavia aperto sul tavolo degli enti locali il tema del bilanciamento tra diritti contrapposti. Solo poche settimane fa il sindaco di centrosinistra Massimo Mezzetti aveva definito le veglie di preghieraabortiste come manifestazioni che “si configurano come una forma di pressione fino a sconfinare in una forma di violenza nel momento in cui avvengono in un luogo molto sensibile come quello di un’area ospedaliera”.