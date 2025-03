Bresciatoday.it - Mo.Ca: Math 4 Fun

Leggi su Bresciatoday.it

Nel pomeriggio di sabato 15 marzo, nella Corte e nelle Sale al primo piano del Centro per le Nuove Culture, prenderà il via4 FUN, un evento speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Matematica. Il progetto STEM in Genere dell’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione.