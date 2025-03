Mistermovie.it - Mister Movie | Vin Diesel anticipa nuovi progetti: dal ritorno di Riddick a un possibile film su Groot

Vinè noto per utilizzare i social media per tenere i fan aggiornati sui suoi, anche quando non ci sono annunci ufficiali. Recentemente, l’attore ha pubblicato su Instagram un post in cui ha parlato di diversi possibiliin arrivo, tra cui un nuovo capitolo della saga xXx, il prossimodie, sorprendentemente, un progetto Marvel incentrato su.Vinsvela possibilidaa unsuTra i vari aggiornamenti,ha scritto: "Inoltre, la Disney vuole il suo Planet X! Che alcuni dicono sia ilpiù atteso della Marvel, haha. Ilin cuitorna sul suo pianeta natale."Unsolista di? Nessuna conferma dai Marvel StudiosNonostante l'entusiasmo di Vin, i Marvel Studios non hanno ancora confermato ufficialmente il progetto Planet X.