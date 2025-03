Mistermovie.it - Mister Movie | Ottime recensioni per Daredevil: Born Again, conquista la critica su Rotten Tomatoes

Leggi su Mistermovie.it

Il tanto atteso ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock ha soddisfatto le aspettative, riportando in scena una versione più oscura e grintosa del vigilante di Hell’s Kitchen. La serie, che vede ancora una volta Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) come principale antagonista, è stata elogiata per la sua narrazione coinvolgente, le scene d’azione adrenaliniche e le dinamiche intense tra i personaggi.perSecondo Julian Lytle di The Beat,è il miglior show televisivo mai realizzato dai Marvel Studios, grazie a una trama solida e un conflitto centrale ben definito trae Fisk. Anche Cassondra Feltus di Black Girl Nerds ha definito la serie un trionfo, sottolineando la qualità della sceneggiatura e delle interpretazioni del cast.