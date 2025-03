Mistermovie.it - Mister Movie | Nobody Wants This 2, Arian Moayed e Alex Karpovsky si uniscono al cast della serie Netflix

Secondo Deadline,faranno parteseconda stagionecreata da Erin Foster.Chi sono i nuovi volti2?class="wp-block-heading">, attore noto per il suo lavoro a Broadway, ha ricevuto due nomination ai Tony Awards per le sue interpretazioni in Bengal Tiger at the Baghdad Zoo e A Doll’s House. Sul piccolo schermo è famoso per il ruolo di Stewy Hosseini nelladi successo Succession. In2, interpreterà il dottor Andy, un psicoterapeuta affascinante e molto stimato (soprattutto da sé stesso), che potrebbe rivelarsi perfetto per la sorella di Joanne (Kristen Bell), Morgan (Justine Lupe)., noto soprattutto per il ruolo di Raymond “Ray” Ploshansky nellaHBO Girls, e per la sua partecipazione al thriller psicologico Homecoming su Prime Video, avrà il ruolo di Big Noah, un rabbino eccessivamente sicuro di sé nella comunità di Noah (Adam Brody).