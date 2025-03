Mistermovie.it - Mister Movie | Muore George Lowe, doppiatore di Space Ghost

Il mondo dell’animazione e del doppiaggio piange la scomparsa di, noto per aver dato voce anella celebre serie animataCoast to Coast. L’attore è morto martedì all’età di 67 anni dopo una lunga malattia.Addio a, storica voce di: ilsi spegne a 67 anniLa notizia della sua scomparsa è stata diffusa inizialmente da Will Harris su Bluesky, mentre il conduttore radiofonico "Marvelous" Marvin, amico di lunga data di, ha condiviso un toccante messaggio su Facebook."Sono devastato. Il mio migliore amico da oltre 40 anni,, ci ha lasciati dopo una lunga malattia", ha scritto Marvin. "Era un artista edi talento straordinario, con un umorismo ineguagliabile e un cuore immenso. Era anche la voce die molto altro.