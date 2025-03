Mistermovie.it - Mister Movie | Isola Dei Famosi 2025 Simona Ventura torna come opinionista?

L’attesa per la nuova edizione de L’deiè alle stelle, e Canale 5 si prepara a rivoluzionare il reality con importanti novità. La prima grande sorpresa è l’arrivo di Veronica Gentili alla conduzione, una scelta che segna un cambio di rotta rispetto alle edizioni precedenti. Ma la vera indiscrezione che sta infiammando il web riguarda il possibile ritorno di una figura storica dello show:?Secondo quanto riportato da Il Messaggero,potrebbere nel programma che ha contribuito a rendere iconico, ma con un nuovo ruolo. La conduttrice, che ha guidato alcune delle edizioni più memorabili del reality, potrebbe sedersi in studiounica, un ruolo inedito per lei, ma che potrebbe portare grande esperienza e dinamismo al programma.