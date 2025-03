Mistermovie.it - Mister Movie | Il cast di Bear Country di Russell Crowe aggiunge Aaron Paul e Luke Evans

Il nuovo film d’azionesi arricchisce di unstellare con l’ingresso die Daniel Zovatto. Il thriller, diretto da Derrick Borte (Unhinged), è attualmente in produzione in Australia.nei ruoli di Jeff e Joe CarverLa trama disi sviluppa attorno a un intricato piano criminale, in cui i tre nuovi protagonisti avranno ruoli chiave:(Breaking Bad) interpreterà Jeff, un professore di college che si ritrova invischiato in una pericolosa rapina orchestrata da un poliziotto corrotto.(Dracula Untold) sarà Joe Carver, un agente federale sotto copertura che si finge acquirente di un club per infiltrarsi in un potente cartello criminale.Daniel Zovatto (Woman of the Hour) vestirà i panni di Rodriguez, il più influente membro del cartello a Los Angeles.