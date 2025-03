Mistermovie.it - Mister Movie | David Arquette torna in Scream 7: Dewey Riley è davvero morto?

La notizia arriva da Deadline, che conferma chetornerà nei panni del vice sceriffo. Il personaggio è apparso per la prima volta nel film originale del 1996, diventando rapidamente un'icona della saga. Con il suo carattere goffo ma determinato,è stato un elemento chiave nei vari capitoli della serie, costruendo anche una relazione con Gale Weathers (Courteney Cox).Un ritorno inaspettato per uno dei personaggi più amatiTuttavia, neldel 2022,è stato brutalmente ucciso da Ghostface, lasciando i fan sotto shock. Come farà are nel nuovo film? Potrebbe trattarsi di flashback, allucinazioni o un incredibile colpo di scena? Per ora, non ci sono dettagli ufficiali sulla sua presenza.Un cast ricco di volti noti e nuovi ingressiOltre a7 vedrà il ritorno di Neve Campbell, che riprenderà il ruolo di Sidney Prescott, e di Courteney Cox, che tornerà come Gale Weathers.