Mister Movie | Daredevil | Born Again la nuova serie su Disney+ cambia rotta e omette She-Hulk

La, con Charlie Cox nei panni del celebre avvocato cieco, si prepara a debuttare sucon un approccio più maturo e realistico, in contrasto con le atmosfere più leggere di She-: Attorney at Law. Dopo le recenti apparizioni diin Spider-Man: No Way Home e She-, i fan hanno notato un cambio di direzione significativo, in particolare per quanto riguarda la relazione tra Matt Murdock e Jennifer Walters, alias She-.Un nuovo inizio: la relazione con She-viene esclusaNellaShe-, Matt Murdock aveva avuto una breve relazione con Jennifer Walters, che culminava con un pranzo in famiglia. Tuttavia, con l’arrivo di, gli autori hanno scelto di non continuare questo aspetto della trama. Dario Scardapane, showrunner dello show, ha spiegato che il nuovo corso narrativo del personaggio dinon seguirà gli eventi precedenti dell'MCU, mantenendo il tono più cupo e drammatico della