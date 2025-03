Ilrestodelcarlino.it - Missione ed educazione, incontro con gli esperti

Venerdì 7 marzo alle ore 21 nella Sala del Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica si terrà unper parlare dicome strumento di crescita nei paesi in via di sviluppo. L’appuntamento, intitolato ‘è speranza’, è organizzato dall’Arcidiocesi di Urbino e dal Centro Culturale E. Mounier, con il patrocinio del Legato Albani. Ad intervenire, l’arcivescovo di Urbino e Pesaro Sandro Salvucci, Rose Busingye, fondatrice di Meeting Point a Kampala (Uganda), il missionario urbinate Don Sandro De Angeli, assistente spirituale di Africa Mission, sempre in Uganda, Luana Scaramucci e Marina Corrina, volontarie nelladi Suor Laura Girotto ad Adua, in Etiopia. "C’è un legame stretto fraed– dicono gli organizzatori – perché solo un’che permetta alle persone di scoprire la propria dignità irriducibile ed il bene che è l’altro può portare ad uno sviluppo giusto, sostenibile e duraturo.